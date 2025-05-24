اعتماد 250 مليون جنيه لتجهيز مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم اعتماد ٢٥٠ مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج من وزارتي التخطيط والمالية ، والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأطفال جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفة خاصة، والذي وجه فى زيارته الأخيرة للمحافظة في يناير ٢٠٢٣ بنقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى الجامعة كأفضل مرفق طبي للرعاية الصحية وتقديم الخدمة العلاجية.

وقال النعماني ان مستشفى شفا الأطفال تعد أبرز المشروعات الطبية وتضم مختلف التخصصات الدقيقة للأطفال، حيث تقام على مساحة ٥.٦ فدان، وتتكون من بدروم ودور أرضي و٦ طوابق متكررة، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضى، ١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات.

وأضاف النعمانى أنه تم إضافة وحدات غسيل كلوي، حضانة مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعدا كهربائيا، و٢ سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية، كما تضم تخصصات جهاز قلب الأطفال، جهاز هضمي، غدد صماء وسكر أطفال، روماتيزم أطفال، تخصصات جراحية مثل المخ والأعصاب، رمد اطفال، مسالك بولية أطفال، جراحة أطفال، عظام أطفال.

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