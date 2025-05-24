السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتماد 250 مليون جنيه لتجهيز مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

مستشفى شفا الأطفال
مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم اعتماد ٢٥٠ مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج من وزارتي التخطيط والمالية ، والتي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأطفال جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفة خاصة، والذي وجه  فى زيارته الأخيرة للمحافظة في يناير ٢٠٢٣ بنقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى الجامعة كأفضل مرفق طبي للرعاية الصحية وتقديم الخدمة العلاجية.

 

وقال النعماني ان مستشفى شفا الأطفال تعد أبرز المشروعات الطبية وتضم مختلف التخصصات الدقيقة للأطفال، حيث تقام على مساحة ٥.٦ فدان، وتتكون من بدروم ودور أرضي و٦ طوابق متكررة، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضى، ١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات.

وأضاف النعمانى أنه تم إضافة وحدات غسيل كلوي، حضانة مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعدا كهربائيا، و٢ سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية، كما تضم تخصصات جهاز قلب الأطفال، جهاز هضمي، غدد صماء وسكر أطفال، روماتيزم أطفال، تخصصات جراحية مثل المخ والأعصاب، رمد اطفال، مسالك بولية أطفال، جراحة أطفال، عظام أطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماعات أكبر مجمع طبي للأطفال التخطيط التخصصات الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

مواد متعلقة

حريق في ورشة تقطيع رخام يلتهم سيارة بسوهاج

تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج

استجابة سريعة من محافظ سوهاج بشأن فواصل كوبري جرجا دار السلام على النيل

محافظ سوهاج يمهل رئيس مدينة جرجا شهرا لعودة الانضباط للشوارع

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تصحيح إجابات امتحانات الابتدائية والإعدادية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة

مدير تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (صور)

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو

الأكثر قراءة

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

تصريحات نبيلة مكرم عن كتاب ابنها لنصح الشباب تثير الجدل، والنشطاء: مفيش قاتل ملهم

كرة اليد، نجل مدرب المنتخب الأسبق يثير أزمة في الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية