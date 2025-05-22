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تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج

تشميع مركز للأشعة
تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج، فيتو

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج اليوم حملة علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز طهطا في إطار جهود مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال المنشآت الطبية الخاصة، لضمان حصولهم على خدمة طبية آمنة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

ضبط مركز "أطلس" للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة أسفرت عن ضبط مركز "أطلس" للأشعة وغير المرخص بمركز طهطا كما تبين أيضًا عدم وجود موافقة من المكتب التنفيذي للأشعة لجهاز الرنين بذات المركز مما يعد مخالف للقرار رقم 513 لسنة 2016 كما أن المركز لم يقم بتفعيل آلية استخدام أفلام البيدج داخله مما قد يؤثر في صحة العاملين بداخله.
 

وعلى الفور قام فريق التفتيش بقيادة الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وخيري مسؤول الأشعة بالمديرية بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تشميع مركز الأشعة إخطار قسم شرطة طهطا.

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الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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