موناكو الفرنسي يقترب من ضم نجم برشلونة

بات نادي برشلونة الإسباني قريبًا من التخلص من صداع مزمن لازمه طوال الموسم الماضي، والذي يتمثل في التخلص من أحد لاعبيه.

موناكو يقترب من ضم أنسو فاتي

وقال خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على شبكة "إكس"، إن نادي موناكو الفرنسي اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الشاب أنسو فاتي من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث سينتقل فاتي إلى موناكو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأوضح رومانو أن برشلونة سيدرج بندًا يتيح له إعادة شراء اللاعب مستقبلًا، في خطوة تعكس ثقة النادي الكتالوني في موهبة فاتي.

وأكد أن الصفقة باتت شبه مكتملة، مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بقميص موناكو، بينما تواصل الأطراف وضع اللمسات النهائية.

يُذكر أن فاتي عانى من التهميش هذا الموسم تحت قيادة مدرب برشلونة هانز فليك، الذي نصحه بالرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي بحثًا عن فرص أكبر للمشاركة.

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