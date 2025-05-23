موناكو يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن نادي موناكو الفرنسي قد أبدى اهتمامًا جديًا بخدمات اللاعب الإسباني ذي الأصول الغينية أنسو فاتي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2027.

ويأتي هذا التحرك من جانب الفريق الفرنسي، بقيادة المدرب النمساوي آدي هوتر، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ما منحه بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان فاتي قد شارك لدقائق معدودة أمام موناكو في افتتاح النسخة الحالية من البطولة على ملعب لويس الثاني، حيث خسر برشلونة بنتيجة 2-1، بينما غاب عن مباراة كأس خوان جامبر بسبب الإصابة.

كما لا يبدو أن وضع المهاجم الشاب أنسو فاتي في برشلونة قد مر دون أن يلفت أنظار الأندية الأوروبية، فمع تراجع دوره داخل الفريق الكتالوني، بدأت بعض الأندية في التحرك لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، خلال مقابلة مع إذاعة RAC1، لم يُخفِ إمكانية رحيل أنسو فاتي هذا الصيف، مؤكدًا أن مستقبل اللاعب ما زال مفتوحًا.

وقال ديكو: “هل وضعه حساس؟ لا، هذه هي طبيعة كرة القدم، بدأ بشكل رائع، لكن الإصابات عرقلت تطوره، أُعير إلى برايتون وقدم موسمًا تحضيريًا جيدًا، ثم تعرض لإصابة جديدة، الآن، علينا تحليل ما يحتاجه في هذه المرحلة من مسيرته. إذا شعر أنه بحاجة إلى دقائق أكثر، فسنناقش ذلك”.

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