رئيس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بمرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، بمقرها الرئيسي في مدينة حدائق أكتوبر، والتي يحضرها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، والدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية.

مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

كما يحضر الاحتفالية عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى مصر، وعدد من رموز العمل الصحي، ورؤساء عدد من الهيئات، وأعضاء مجالس إدارات عدد من الشركات العالمية العاملة داخل مصر.

وعقب ذلك، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاعي الإسكان والمرافق بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الجولة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء الأجهزة المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بمدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد، تشهد شقين؛ الأول يتعلق بالمشاركة في فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، بمقرها الرئيسي في مدينة حدائق أكتوبر، مؤكدا أن مشاركته اليوم في هذا الحفل تأتي إيمانا من الدولة بالأهمية البالغة والدور المحوري لمرفق هيئة الإسعاف كشريك أساسي في النظام الصحي في مصر.



المرور على عدد من المشروعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر

أما الشق الثاني، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتعلق بجولة تفقدية ميدانية تستهدف المرور على عدد من المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينتي 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والمرافق بالشيخ زايد؛ بهدف متابعة معدلات التنفيذ ودفع سير العمل بها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة وحدات سكنية ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك في ظل السعي الجاد للدولة لإحداث التنمية البشرية للمواطن المصري، في مختلف المجالات، وتوفير مستوى جودة حياة يتلاءم مع ما تشهده الدولة المصرية من تنمية شاملة يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء: جولتنا اليوم تشهد كذلك تسليم عدد من العقود لبعض المستفيدين بأحد مشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، في إطار الحرص على توفير المسكن الملائم مقرونا بمختلف الخدمات اللازمة لضمان جودة الحياة للمواطنين.

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