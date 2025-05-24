السبت 24 مايو 2025
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رياضة

موقف عمر كمال من تدعيم الأهلي أمام فاركو

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

  قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فاركو الأربعاء القادم في ختام منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي عمر كمال عبد الواحد النادي الأهلي

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