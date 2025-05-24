السبت 24 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يرفض تحمل جزء من راتب كريستو الموسم المقبل حال إعارته

كريستو
كريستو

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قرارا بعدم تحمل جزء من راتب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي حال تجديد إعارته الموسم القادم حيث يميل النادي الي بيع اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته الي الصفاقسى التونسي. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي كريستو النادي الأهلي

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