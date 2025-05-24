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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس بنهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

نهائي كأس فرنسا، يواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره ستاد ريمس اليوم السبت، في  المباراة التي ستقام على ملعب “دو فرانس” في نهائي كأس فرنسا 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا 2025

ومن المقرر أن تقام مباراة  باريس سان جيرمان وستاد ريمس، اليوم السبت، 24 مايو 2025، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على  ملعب “دو فرانس.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر  قنوات “بي إن سبورتس” القطرية وتحديدا على قناة “beIN SPORTS HD 1”. 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة ريمس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو، نونو مينديش

خط الوسط: نيفيس، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا

تشكيل ريمس في مواجهة باريس سان جيرمان


 حراسة المرمى: يهفان ضيوف

خط الدفاع: سكيني، أوكومبو، كيبري

خط الوسط: أوريليو بوتا، أتانغانا، غباني، أكيمي

خط الهجوم: جونيا إيتو، سيباتشيو، ناكامورا

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