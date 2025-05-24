سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم السبت 24 مايو 2025

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025 وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.56 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى

13.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى

13.55 جنيه للشراء.

13.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد.

حجم قيمة العملات المعدنية للريال السعودى

جدير بالذكر فى عام 1973 تم إدخال العملات المعدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلس ودرهم واحد، يتم سك عملات الـ 1، 5، و10 فلس من البرونز، والفئات الأعلى من النحاس والنيكل وكانت عملات الفلس بنفس حجم وتركيب العملات المعدنية المقابلة لدرهم قطر ودبي عام 1995 تم تخفيض حجم العملات المعدنية من فئة 5 فلس، و10 فلس، و50 فلسًا، والدرهم الواحد، وأصبحت العملات المعدنية الجديدة من فئة 50 فلسًا على شكل منحنى متساوي الأضلاع وسباعي الأضلاع.

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