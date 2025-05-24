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رياضة

الأهلي يستقر على ضم كريم فؤاد لقائمة كأس العالم للأندية

كريم فؤاد لاعب الأهلي
كريم فؤاد لاعب الأهلي

 استقر النادى الأهلى على تواجد كريم فؤاد لاعب الفريق في قائمة كأس العالم للأندية التي تستعد لخوض منافسات المونديال الشهر القادم، وذلك بعد تعافى اللاعب من الإصابة في الرباط الصليبي ومشاركته أمس في ودية الأهلي وأهلي 2005 التي أقيمت في التتش، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. 

 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي كريم فؤاد النادي الأهلي

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