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رياضة

ريفيرو يتسلم تقريرا عن ودية الأهلي وفريق الشباب

ريفيرو
ريفيرو

 تسلم ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل تقريرا شاملا عن ودية الأهلي وفريق أهلي 2005، التي أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة وانتهت لصالح الفريق الأول بنتيجة 2-1. 

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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