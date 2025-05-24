الزمالك في مواجهة محفوفة بالتحديات أمام بتروجت بالجولة الثامنة من مرحلة الحسم.. تحذيرات فنية وخطط تكتيكية من أيمن الرمادي.. تشكيل متوقع للأبيض رغم الغيابات

يستضيف فريق الزمالك مساء اليوم السبت نظيره بتروجت على ستاد الكلية الحربية، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يبحث فيه كلا الفريقين عن الانتصار، فالزمالك يسعى لاستعادة توازنه بعد سلسلة نتائج مخيبة، بينما يحلم الفريق البترولي بتحقيق مفاجأة تدعم مسيرته اللافتة هذا الموسم.

تحذيرات فنية وخطط تكتيكية من أيمن الرمادي

المدير الفني لفريق الزمالك، أيمن الرمادي، وجه عدة رسائل قوية للاعبيه خلال التدريبات الأخيرة، مشددًا على ضرورة التركيز أمام مرمى بتروجت وعدم التسرع في إنهاء الفرص، مشيرًا إلى أهمية تسجيل هدف مبكر من شأنه إرباك حسابات المنافس.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأبيض جلسات تحليل بالفيديو لدراسة طريقة لعب بتروجت، حيث ركز على نقاط القوة والضعف، وأبرز عناصره المؤثرة، وكيفية تعاملهم مع الاستحواذ والتحولات.

زمالك جريح وطموح رغم الغيابات

الزمالك يخوض اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعد أن خرج رسميًا من سباق المنافسة على اللقب، كما تضاءلت آماله في حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الفريق الأبيض من غيابات عديدة بسبب الإصابات، أبرزهم أحمد الجفالي، ناصر ماهر، محمود جهاد، وشيكابالا.

في المقابل، يترقب الجهاز الطبي موقف الرباعي ناصر منسي، محمود بنتايج، دونجا، وعبدالله السعيد، لتحديد إمكانية مشاركتهم في اللقاء.

تشكيل متوقع للزمالك رغم الغيابات

في ظل الغيابات، من المرجح أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

• حراسة المرمى: محمد عواد

• الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبدالمجيد – عمر جابر

• الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – سيف جعفر

• الهجوم: ناصر منسي – مصطفى شلبي

بتروجت.. حلم الاستمرار في الأداء الإيجابي

في المقابل، يدخل بتروجت المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويدرك لاعبوه صعوبة المهمة، لكنهم يعولون على روحهم القتالية وسعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية تُترجم الأداء المتوازن الذي قدموه هذا الموسم. المدير الفني للفريق، سيد عيد، جهز تشكيلًا متوقعًا يعتمد على التنظيم الدفاعي والانطلاقات الهجومية السريعة.

تشكيل بتروجت المتوقع أمام الزمالك

• حراسة المرمى: عمرو صلاح

• الدفاع: أحمد غنيم – هادي رياض – توفيق محمد – إسلام عبد الله – عبد العزيز سيد

• الوسط: رشاد المتولي – حامد حمدان – محمد علي

• الهجوم: محمد دودو – إسماعيل بامبا

كلمة الفصل في الملعب

المواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين فريق يبحث عن مصالحة جماهيره وموسم أفضل، وآخر يسعى لإثبات الذات أمام أحد كبار الدوري، فهل يتمكن الزمالك من تجاوز كبوته، أم يواصل بتروجت صناعة المفاجآت؟ الإجابة مساء اليوم في ستاد الكلية الحربية.

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