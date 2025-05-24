بيراميدز يخطب ود الأميرة الأفريقية اليوم في بريتوريا.. 90 دقيقة لكتابة التاريخ أمام صن داونز.. الغيابات تهدد التوازن.. ويورتشيتش للاعبي السماوي: استمتعوا واصنعوا المجد

في الرابعة عصر اليوم السبت، يلتقي فريق بيراميدز المصري نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة تاريخية للفريق السماوي، الذي يبحث عن وضع اسمه بين كبار القارة من بوابة البطولة الأغلى، بعد وصوله لأول مرة إلى هذه المرحلة المتقدمة.

صافرة أفريقية تُطلق بداية الحسم

يقود اللقاء طاقم تحكيم أفريقي متنوع، يتقدمه السوداني محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا مهمة الحكم الرابع، أما حكام تقنية الفيديو (VAR)، فهم الغاني دانيال لاريا، ومعه الرواندية ساليما موكانسانجا والسنغالي جابريال كامارا.

أما لقاء العودة، المقرر إقامته في الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فسيقوده الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الكينيان جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو، مع باملاك تيسيما (إثيوبيا) لتقنية الفيديو، ويساعده السوداني أحمد عبد العزيز والكاميرونية كارين فومو.

رسائل يورتشيتش: استمتعوا وصنعوا المجد

المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، حاول تخفيف الضغط النفسي على لاعبيه قبل المباراة، مؤكدًا أن الاستمتاع بالأداء وإظهار الشخصية داخل الملعب سيكون مفتاح الانتصار، وأوضح أن صن داونز، رغم قوته، سيكون تحت ضغط جماهيري كبير على أرضه، وهو ما يجب استغلاله بذكاء وهدوء.

وأشار يورتشيتش إلى أن مجرد الوصول للنهائي يُعد إنجازًا في تاريخ النادي، لكنه أكد أن الطموح لا يتوقف عند ذلك، فالفوز باللقب هو الهدف الحقيقي، وهو ما سيمنح بيراميدز مكانة خاصة بين عمالقة الكرة الإفريقية.

تحذيرات دفاعية وتكتيك مضاد لصن داونز

المدرب الكرواتي شدد على خطورة صن داونز في الشق الهجومي، خصوصًا في ظل امتلاك الفريق الجنوب إفريقي لعدة حلول هجومية، ما بين التسديدات من خارج المنطقة، والاختراقات الفردية، والكرات العرضية. وطالب مدافعي بيراميدز باليقظة طوال فترات اللقاء، واللعب بتركيز شديد من أجل تفادي أي هفوات قد تعقّد المهمة في مباراة العودة.

الغيابات تهدد التوازن.. وصبحي يعود

يعاني بيراميدز من بعض الغيابات المؤثرة، حيث تتضاءل فرص مصطفى فتحي والمهاجم فيستون ماييلي في اللحاق بالمباراة بسبب عدم اكتمال تأهيلهما البدني. في المقابل، عاد رمضان صبحي إلى القائمة بعد تعافيه الطبي، ما يُمثل دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة متكاملة واستعداد ذهني للحدث الأكبر

ضمت قائمة الفريق أسماءً بارزة في جميع المراكز، حيث جاءت حراسة المرمى بأربعة لاعبين: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، يوسف نادر، وأحمد ميهوب. أما الدفاع فتكوّن من علي جبر، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، طارق علاء، وأسامة جلال. وفي الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، رمضان صبحي، عبد الرحمن مجدي، أحمد توفيق، دونجا، أحمد عاطف قطة، وليد الكرتي، إبراهيم عادل، وربما مصطفى فتحي. وفي الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي إذا تحسنت حالته.

صن داونز.. الضغط الجماهيري سلاح ذو حدين

في المقابل، يدخل صن داونز المباراة مدعومًا بالأرض والجماهير، ويأمل في تحقيق نتيجة مريحة تُمهد له طريق التتويج في القاهرة، ويعتمد الفريق الجنوب إفريقي على خبرته في النهائيات، ورغبته في استعادة اللقب الغائب، لكن الضغط الجماهيري قد يتحول إلى عبء في حال تأخر الفريق عن التسجيل أو استقبال هدف مبكر.

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