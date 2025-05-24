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حوادث

تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الحرفيين بالسلام

حريق أكشاك الحرفيين
حريق أكشاك الحرفيين بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام بالقاهرة عن أن سبب الحريق الذي نشب فى عدد من الأكشاك بمدينة الحرفيين، هو ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث. وكلفت النيابة الجهات المختصة بإجراء المزيد من التحريات لكشف ملابسات الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل فى منطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام. على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ترافقها سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وتبين أن النيران اشتعلت فى مجموعة من الأكشاك.. تم فرض كردون أمني حول منطقة الحريق، وبدأت قوات الحماية المدنية فى التعامل مع النيران إلى أن تمكنت من إخمادها قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.

بعد إخماد النيران، بدأت الأجهزة الأمنية فى إجراء المعاينات والتحريات اللازمة، وتبين أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأن النيران أتت على عدد من الأكشاك الخشبية.. وكشف شهود العيان أنهم فوجئوا باشتعال النيران، ولا يعرفون سببا للحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين من خلال تحقيقاتها أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وكلفت الأجهزة المختصة بمزيد من التحريات حول الواقعة.

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