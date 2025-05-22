النيابة تعاين حريق أكشاك بمنطقة الحرفيين

انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة عدد من الأكشاك نشب بهم حريق بمدينة الحرفيين، دون وقوع أي إصابات، وذلك للمعاينة والوقوف على الأسباب، وكلفت المباحث الجناية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق أكشاك بالسلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من الأكشاك بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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