السبت 24 مايو 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم السبت 24 مايو 2025

تشهد القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت سيولة مرورية نسبية على أغلب المحاور الرئيسية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية في تيسير حركة المواطنين وضبط الحالة المرورية.

حالة المرور اليوم السبت 24 مايو 2025: سيولة على المحاور الرئيسية وكثافات محدودة في بعض المناطق

وتنتشر الخدمات الأمنية والمرورية بشكل مكثف لمتابعة سير المركبات والتعامل مع الأعطال والحوادث بشكل فوري.

مناطق تشهد كثافات مرورية معتدلة:

محور صلاح سالم من نفق المرغني حتى نفق الأزهر

شارع الطيران وعباس العقاد قرب الجهاز المركزي للمحاسبات

كوبرى أكتوبر في الاتجاهين بين الجيزة ووسط البلد

الطريق الدائري في منطقتي المرج ونفق السلام

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة عنيفة بالقاهرة

رسالة قوية من السيسي لوزير الداخلية والمحافظين والصيادين بشأن تطوير البحيرات


نصائح مرورية:يُفضل تجنب ساعات الذروة والتنقل عبر الطرق البديلة عند الضرورة والالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم التوقف العشوائي.

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