الطريق إلى البريميرليج، موعد مباراة شيفيلد يونايتد وسندرلاند والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، تقام مساء اليوم السبت مباراة فاصلة بين شيفيلد يونايتد وسندرلاند لتحديد هوية الفريق الثالث المتأهل إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025/26.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد وسندرلاند



تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند اليوم في نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند



تذاع مباراة شيفيلد يونايتد أمام سندرلاند اليوم في نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وتعتبر مباراة نهائي البلاي أوف هي الأغلى في عالم كرة القدم، حيث يحصل الفائز فيها على مبالغ مالية تقارب 500 مليون دولار من مكافأة التأهل إلى البريميرليج وعوائد البث التليفزيوني وعقود الرعاية، مما يجعلها مباراة أغلى من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل كل من ليدز يونايتد وبيرنلي من تشامبيونشيب إلى منافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين يتبقى فريق ثالث ستحدد هويته اليوم من خلال مباراة نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي، بين شيفيلد يونايتد وسندرلاند.

تاريخ مواجهات شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند



والتقى الفريقان 128 مرة تاريخيًا، ويمتلك نادي سندرلاند الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة، بعد أن حقق الفوز في 60 مباراة، مقابل 44 انتصار لصالح شيفيلد يونايتد، فيما حسم التعادل 24 مناسبة.

ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقا، يتنافسون في دوري من دورين على أن يتم هبوط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة، وفي الموسم الحالي تأكد هبوط كل من، ساوثهامبتون، ليستر سيتي، وإيبسويتش تاون، ومن المفارقات أن الأندية الثلاثة الهابطة هي التي تمكنت من الصعود إلى البريميرليج الموسم السابق.



أما بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيون تشيب» فتتكون من 24 فريقا، يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، فيما تدخل الأندية أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في بطولة لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى البريميرليج وهي ما تعرف باسم بطولة البلاي أوف.



وخلال الموسم الحالي، نجح فريقا ليدز يونايتد وبيرنلي في انتزاع تذكرتي التأهل المباشر إلى البريميرليج، بالحصول على المركز الأول والثاني، فيما حجزت أندية شيفيلد يونايتد، سندرلاند، كوفنتري سيتي، وبريستول سيتي، أماكنها في بطولة البلاي أوف المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب نظام البطولة الثابت عبر السنوات الماضية، فإن فريق شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث واجه بريستول سيتي صاحب المركز السادس، وحقق الأول فوزا ساحقا بستة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.



فيما واجه سندرلاند في المركز الرابع نظيره كوفنتري سيتي صاحب المركز الخامس، ليتمكن سندرلاند من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي الآخر.

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