مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، تقام مباريات الجولة ال38 الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في توقيت واحد وهو يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الجولة ال38 الأخيرة لبطولة الدوري الانجليزي

الأحد 25 مايو

بورنموث ضد ليستر سيتي - 6:00 مساء

فولهام ضد مانشستر سيتي - 6:00 مساء

وولفرهامبتون ضد برينتفورد - 6:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد تشيلسي - 6:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا - 6:00 مساء

ساوثهامبتون ضد أرسنال - 6:00 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون - 6:00 مساء

ليفربول ضد كريستال بالاس - 6:00 مساء

إيبسويتش تاون ضد وست هام - 6:00 مساء

توتنهام ضد برايتون - 6:00 مساء

5 أندية تتنافس على 3 مقاعد في دوري أبطال أوروبا

وتدور مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، وستكون نتائجها حاسمة لخمسة أندية وهي: مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا ونوتنجهام فورست من أجل حجز 3 مقاعد أخرى لإنجلترا في دوري الأبطال.

وضمن ليفربول بطل الدوري وآرسنال، وصيفه الحالي إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى، وهي المقاعد التي ستضمن المشاركة في أمجد المسابقات الأوروبية، كما تأهل توتنهام للمسابقة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

وتتنافس أندية مانشستر سيتي (68 نقطة) ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا (66 نقطة لكل منهم) ونوتينجهام فورست (65 نقطة) على 3 مقاعد لتشارك 6 أندية من البريمرليج في دوري الأبطال.

وقبل خوض الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي، ستكون كل الأندية المعنية بمقاعد دوري أبطال أوروبا في حاجة للفوز لتفادي الحسابات المعقدة من أجل التأهل، ولكن حظوظها متباينة إذ يملك مانشستر سيتي أوفر الحظوظ باعتباره يحتل المركز الثالث حاليا.

موقف مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل

ويلعب مانشستر سيتي ضد فولهام وفي حال الفوز سيشارك رسميا في دوري أبطال أوروبا كما أن التعادل سيكون كافيا أيضا لفريق بيب جوارديولا، لأن فارق الأهداف أفضل بكثير من أستون فيلا صاحب المركز السادس إذا أنهى الفريقان المسابقة برصيد 69 نقطة.

وفي حالة الخسارة، لن يتأهل السيتي إذا فاز نيوكاسل وتشيلسي وفيلا بمبارياتهم.

أما بخصوص نيوكاسل فسيكون الفوز على إيفرتون مساء الأحد كافيا للتأهل بسبب فارق الأهداف، وفي حالة التعادل، سيحقق التأهل في حالة فوز نوتينجهام فورست أو تشيلسي وفيلا.

وفي حالة الخسارة، سيتأهل نيوكاسل فقط إذا خسر أستون فيلا.

وبخصوص تشيلسي سيكون الفوز كافيا للتأهل بسبب فارق الأهداف عن بقية منافسيه باستثناء مانشستر سيتي، أما في حال التعادل، فيحتاج فريق المدرب الإيطالي ماريسكا إلى خسارة نيوكاسل أو فشل أستون فيلا في تحقيق الفوز والوصول إلى التعادل أو الخسارة.

ويملك فريقا أستون فيلا ونوتنجهام فورست حظوظا أقل من نيوكاسل وتشيلسي والمان سيتي للتأهل لدوري الأبطال للموسم المقبل، لكن ذلك لن يكون إلا بفوز الأول على مانشستر سيتي، وفوز الثاني على تشيلسي في مواجهة مباشرة بينهما من أجل بطاقة واحدة.

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