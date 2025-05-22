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محافظات

محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالقضية السكانية، لما لها من تأثير على التنمية المستدامة مؤشرات النمو الاقتصادي. 
 

محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقضية السكانية 

وأضاف المحافظ خلال استقبال نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل علي تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال القوافل السكانية التي ينظمها القومى للسكان بهدف الوصول إلى سكان القرى والتوابع فى العمق، بجميع المراكز وتحسين الخدمات المقدمة  للمواطنين.
 

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من جانبها، استعرضت نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنجازات المجلس خلال  الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مايو ٢٠٢٥ وعرضت تقرير إنجاز  القوافل السكانية الشاملة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وعرضت  موقف  استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين.


وقدم المحافظ الشكر لفرع المجلس القومي للسكان على المجهود الكبير فى مجال العمل السكانى والتعاون المثمر بين الفرع وجميع الشركاء.

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