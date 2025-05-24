أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية.



وقام مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ أمس الجمعة، بإجراء عملية جراحية دقيقة زراعة طبقية للقرنية لمريض كانت حالته لا تتعدى رؤية حركة اليد فقط، وتمكن بعد الجراحة من استعادة حدة الإبصار ما مكنه من العودة لحياته الطبيعية بعد سنوات من ضعف الإبصار، وقد أجرى هذه العملية الجراحية الدكتور معتز وسام استشاري القرنية بجامعة عين شمس.

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

جاء هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناءً على تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار.

وقد أفاد الدكتور ياسين رمضان مدير المركز بأن هذه العملية تأتي في إطار التوسع في تقديم خدمات طب العيون المتقدمة، وتحديدًا جراحات زراعة طبقية للقرنية، التي تُعد أملًا كبيرًا للمرضى الذين يعانون من اعتلالات القرنية المختلفة.

أوائل المستشفيات التابعة للأمانة التي تقدم خدمة زراعة طبقية للقرنية

كما نوه مدير المركز بأن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ يعد من أوائل المستشفيات التابعة للأمانة التي تقدم خدمة زراعة طبقية للقرنية، منذ عام ٢٠١٣، حيث تم إجراء 120 عملية زراعة قرنيه حتي عام ٢٠٢٤، كما تم إجراء 47 عملية قرنية من بداية يناير 2025 حتى اليوم.

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح مستشفى شرق المدينة في إنقاذ مريض بجلطة حادة بالشرايين التاجية وعدم انتظام بضربات القلب.

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إن مستشفى شرق المدينة استقبل مريضًا يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، له تاريخ مرضي بجلطة سابقة بالقلب، وقد أجرى عملية تركيب ٣ دعامات منذ حوالي سنتين، ولكن تم إهمال العلاج لمدة ثلاثة أشهر.

جلطة جديدة مكتملة بالشريان التاجي الأيمن

وقال الدكتور عبد الله الفرماوي مدير مستشفى شرق المدينة، أن قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من جلطة جديدة مكتملة بالشريان التاجي الأيمن، وعدم انتظام بضربات القلب.

وأكد أنه على الفور تم دخول الحالة لعمل قسطرة أولية للشرايين التاجية بصورة عاجلة في وقت قياسي عن طريق فريق القسطرة الأولية الموجود ٢٤ ساعة بالمستشفى.

وتبين وجود انسداد كامل وجلطات بالشريان التاجي الأيمن، وتم التعامل مع الحالة حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة، وقد قام الفريق الطبي بتركيب ٣ دعامات دوائية، وتم خروج الحالة دون مضاعفات لاستكمال العلاج برعاية القلب.

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