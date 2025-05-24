السبت 24 مايو 2025
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سياسة

عقوبة الركوب على أسطح القطارات وفق القانون

أسطح القطارات، فيتو
أسطح القطارات، فيتو

ظاهرة الركوب على  أسطح القطارات ليست مجرد مغامرة خطيرة بل جريمة تعرّض حياة الأفراد وسلامة المجتمع للخطر، ورغم التحذيرات المتكررة، لا تزال هذه الظاهرة قائمة، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، حيث يرى البعض فيها وسيلة للهروب من تكاليف السفر أو كنوع من التباهي الطائش.

 

لوائح هيئة السكك الحديدية

القانون يعاقب بشدة على هذه الأفعال في إطار الحفاظ على أرواح الركاب وضمان سلامة حركة القطارات، ووفقًا للائحة هيئة السكك الحديدية، يُعاقب من يتم ضبطه بالركوب على أسطح القطارات أو التشبث بها بغرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه، بجانب الحبس الذي قد يصل إلى ستة أشهر في الحالات التي تتسبب في إعاقة حركة القطارات أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

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اسطح القطارات القطارات

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