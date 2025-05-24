سيد "السكوديتو"، أرقام تاريخية لـ كونتي بعد التتويج مع نابولي بالدوري الإيطالي

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

وأثبت المدرب أنطونيو كونتي،مجددًا أنه متخصص في التتويج بلقب الدوري المحلي "السكوديتو" أينما وُجد، بعد أن قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي.

كونتي أصبح أول مدرب في تاريخ المسابقة يحرز اللقب مع 3 فرق مختلفة، حيث ناله مع يوفنتوس وإنتر ميلان قبل نابولي.



وتوج كونتي بذلك بلقب الدوري 6 مرات خلال 8 مواسم كاملة بمسيرته، حيث ظفر بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس، ومرة مع إنتر، وأخرى مع نابولي، بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

وبعد لقبه الخامس في الدوري الإيطالي اقترب كونتي من الرقم القياسي لجيوفاني تراباتوني أكثر مدرب فائز باللقب عبر التاريخ (7 مرات) ويليه ماسيميليانو أليجري (6 مرات).

ورغم هذا النجاح الباهر تشير تكهنات إلى أن كونتي قد يرحل عن نابولي هذا الصيف بسبب خلافات مع رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس، وربما يعود إلى يوفنتوس عشقه الأول.



وفي مشهد لا ينسى امتلأت شوارع مدينة نابولي بالجماهير العاشقة لفريقها من أجل الاحتفال بلقب الدوري وسط الهتافات والألعاب النارية.

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42.

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

فرحة جماهير نابولي

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

ترتيب الدوري الإيطالي

وتصدر نابولي قمة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 81 نقطة.

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