كونتي أفضل مدرب وسكوت أفضل لاعب بالدوري الإيطالي 2025 (فيديو)

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2025 بعد الفوز على كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

وحصل أنتوني كونتي المدير الفني لنابولي، على أفضل مدرب بالدوري الإيطالي.

بينما حصل سكوت مكتوميناي نجم نابولي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وفي مشهد لا ينسى امتلأت شوارع مدينة نابولي بالجماهير العاشقة لفريقها من أجل الاحتفال بلقب الدوري وسط الهتافات والألعاب النارية.

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42.

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

فرحة جماهير نابولي

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

ترتيب الدوري الإيطالي

وتصدر نابولي قمة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 81 نقطة.

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