السبت 24 مايو 2025
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رياضة

إنتر يفوز على كومو بثنائية ويكتفي بالمركز الثاني في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

فاز  إنتر ميلان على نظيره كومو، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف إنتر اللاعب ستيفان دي فري في الدقيقة 20. 

وأحرز خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وتلقي بيبي ريينا حارس مرمى فريق كومو بطاقة حمراء في الدقيقة 45. 

وأعلن مدرب فريق انتر ميلان عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة، والذي جاء كالتالي:

 

واكتفى إنتر ميلان  بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نابولي الذي توج باللقب.

وفي الجولة الماضية، فرّط إنتر في فرصة ذهبية بعد أن تعادل مع لاتسيو 2-2، رغم تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، بينما تعادل نابولي مع بارما بدون أهداف.

حتى لو لم ينجح إنتر في خطف لقب الدوري الإيطالي، لا تزال أمامه فرصة ذهبية لإنقاذ موسمه، حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري.

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