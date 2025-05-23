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رياضة

نابولي يتوج بالدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري (فيديو)

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على  كالياري، بهدفين دون رد في  المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

 

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42. 

 

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

فرحة جماهير نابولي 

 

 

 

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

 

ترتيب الدوري الإيطالي

وتصدر   نابولي قمة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 81 نقطة.

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