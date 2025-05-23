نابولي يتوج بالدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري (فيديو)

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42.

⚡GOAL: SCOTT MCTOMINAY BAGS A BANGER BICYCLE KICK FOR NAPOLI!!!!!!! GAME ONNNNNN



🇮🇹 Napoli 1-0 Cagliari pic.twitter.com/SYP9gfVPuu — Haki FC (@thehakifc) May 23, 2025

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

فرحة جماهير نابولي

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

ترتيب الدوري الإيطالي

وتصدر نابولي قمة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 81 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.