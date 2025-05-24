حريق في ورشة تقطيع رخام يلتهم سيارة بسوهاج

نشب حريق هائل بورشة تقطيع رخام مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية بمركز جهينة بسوهاج وامتد الحريق إلي الإطارات الخلفية لسيارة ملاكي ملك صاحب الورشة المتوقفة أمام الورشة.



حريق في ورشة تقطيع رخام وسيارة بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بورشة تقطيع رخام مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية ملك “عبد الصبور. ا. ع”، 57 عامًا - مالك الورشة وامتد الحريق إلى الإطارات الخلفية لسيارة ملاكي ملك المذكور متوقف أمام الورشة وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.



ونتج عن احتراق أجزاء من ماكينة تقطيع الرخام والإطارات الخلفية لسيارة المالك.



أفاد المالك بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائيه بالورشة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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