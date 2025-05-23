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رياضة

شاهد، رد فعل جنوني لجماهير نابولي عقب تسجيل هدف التقدم أمام كالياري

جماهير نابولي،فيتو
جماهير نابولي،فيتو

أحرز  فريق نابولي،هدف في مرمى كالياري،  بالشوط الاول من المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42. 

 

 

 

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويشهد ترتيب الدوري الإيطالي تنافسًا شديدًا بين نابولي وإنتر ميلان على لقب البطولة، يأتي نابولي في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 78 نقطة.

وتعد مباراة نابولي وكالياري الأكثر أهمية في الجولة الأخيرة، حيث إن نتيجة المباراة ستحدد بشكل كبير صاحب اللقب،  والفوز يضمن لنابولي تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة مباراة إنتر، لكن في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، فإن إنتر ميلان سيصبح المرشح الأول للإطاحة بلقب الدوري.

إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، ستُقام مباراة فاصلة لتحديد الفائز باللقب، وذلك وفقًا للوائح البطولة الحالية.

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