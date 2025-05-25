لموظفي الحكومة، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان عن طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين للمواطنين متوسطي الدخل.

وتطرح الوزارة نحو 15 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور متوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية والشق بمساحات تتراوح ما بين 90 - 120 مترًا مربعًا، بنظام التمويل العقاري والأقساط حتى 20 سنة.

والطرح بنظام التخصيص بأسبقية الحجز والشقق فى عددا من المدن والمحافظات وهي حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، ومحافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا - تل وردة)، والبحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، والشقق بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

ونستعرض المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- إيصال شــراء الكراســة وإيصال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مستندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتلاك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو الأسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علـى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

د. صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـذوي الإعاقـة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيـص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطباق الشروط عليهم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مسـتند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

ز. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

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