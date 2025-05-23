الهلال الأحمر يقدم دورة تنشيطية مكثفة لفرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتعزيز جاهزية 251 فرقة

قدم الهلال الأحمر المصري، دورة تنشيطية مكثفة لفرق الاستجابة أثناء الطوارئ؛ في المركز العام، لتعزيز جاهزية 251 فرقة للتعامل المستمر مع مختلف المواقف والأزمات المحلية والدولية، وكيفية التدخل أثناء الكوارث مع الحفاظ على النفس.

شملت الدورة التي تلقاها 25 متدربًا بواسطة سبع مدربين محترفين، تنفيذ تدريبات عملية ونظرية شاملة، تناولت أبرز الحالات التي تواجه الفرق أثناء أداء مهامها، بالإضافة إلى كيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، سواء في الحالات الطارئة أو غير الطارئة.

حرصت الدورة التنشيطية على تنمية المهارات الأساسية للمتدربين في سرعة التقييم واتخاذ القرار السليم، كما تم التدريب العملي على نصب الخيام واستخدامها في حالات الطوارئ، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات عملية لعمليات النقل والإخلاء، بما يضمن قدرة الفرق على الاستجابة الفعالة في مختلف الظروف.

وتخصص الدورات التدريبية على الاستجابة أثناء الطوارئ، لمتطوعي وأعضاء الهلال الأحمر المصري، الحاصلين على دورة الإسعافات الأولية.

ويمكن الاستفسار عن كيفية التطوع بالهلال الأحمر المصري، عبر الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

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