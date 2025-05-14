تاون جاس لـ سكان مصر الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت شركة تاون جاس عن قيامها بأعمال صيانة طارئة في خطوط الغاز بشارع حسين كامل مع شارع فوزي عبد الباري بمنطقة مصر الجديدة وذلك مساء اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة العاشرة مساءا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء. ولن يتم قطع الغاز عن العملاء في فترة الصيانة.

ونشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

وأكدت الشركة أنها تقوم بأعمال للصيانة وتنفذ هذه الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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