نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الارتجاع المريئي، أو ما يُعرف طبيًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهو حالة مزمنة تتسبب في شعور مزعج بحرقة المعدة وعودة الحمض إلى المريء. ويمكن التحكم في هذه الحالة غالبًا من خلال تعديلات غذائية بسيطة.

أطعمة تحفز الارتجاع المريئي

الجهاز الهضمي مصمم لمنع محتويات المعدة من العودة إلى المريء.

ومع ذلك، يمكن لبعض الأطعمة أن تُضعف الصمام العضلي الذي يفصل المريء عن المعدة، مما يسمح للحمض بالارتداد مسببًا أعراضًا مثل حرقة المعدة، الغثيان، والطعم المر في الفم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يُفضل تجنب الأطعمة التالية إذا كنت تعاني من الارتجاع المريئي:

الأطعمة الدهنية: تستغرق وقتًا أطول للهضم، مما يُبقيها في المعدة مع الحمض، وقد يؤدي ذلك إلى إرخاء الصمام المريئي. تشمل هذه الأطعمة اللحوم المصنعة الغنية بالدهون، الأطعمة المقلية، ورقائق البطاطس.

الأطعمة الحمضية: تُسبب تهيجًا للمريء وتُؤثر على الصمام، وقد تزيد من إنتاج حمض المعدة. من أمثلتها الحمضيات (البرتقال، الليمون)، الطماطم ومنتجاتها، البصل، الثوم، والقهوة.

الأطعمة الحارة: يحتوي الكابسيسين (المسؤول عن حرارة الطعام الحار) على مركب يُبطئ الهضم، مما يزيد الضغط على صمام المعدة. كما أن العديد من الأطعمة الحارة تحتوي على مكونات حمضية مثل الطماطم والبصل، مما يُفاقم المشكلة.

أطعمة أخرى يجب الحذر منها

بالإضافة إلى ما سبق، هناك أطعمة شائعة في المطبخ قد تُساهم في الارتجاع:

الشوكولاتة: بسبب محتواها العالي من الدهون ومركب الميثيل زانثين الشبيه بالكافيين.

الحلويات والمعجنات: غالبًا ما تكون غنية بالدهون.

النعناع: قد يزيد من حموضة المعدة.

منتجات الألبان عالية الدسم: تستغرق وقتًا أطول للهضم.

المشروبات الغازية: نظرًا لحموضتها وفوران ثاني أكسيد الكربون.

الكحول: يُرخّي الصمام ويُزيد من حموضة المعدة.

أطعمة تساعد على تخفيف الارتجاع

وتوجد العديد من الأطعمة التي يمكن أن تُساعد في تقليل أعراض الارتجاع المريئي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي:

اللحوم قليلة الدهون: الدجاج، الأسماك، وقطع اللحم البقري قليلة الدهون. يُفضل طهيها بالشواء أو التحميص أو الخبز.

الخضراوات: غنية بالألياف التي تُساعد على تنظيم إنتاج حمض المعدة وتحسين الهضم.

الفواكه غير الحمضية: الموز، التوت، والبطيخ تُساعد على معادلة حمض المعدة وتقليل الارتداد.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الأرز البني، وخبز القمح الكامل، غنية بالألياف المفيدة لصحة الأمعاء.

الفاصوليا والعدس: أطعمة قلوية تُساهم في تنظيم حمض المعدة.

بياض البيض: يُعد خيارًا أفضل من البيض الكامل الذي يحتوي على صفار غني بالدهون.

منتجات الألبان قليلة الدسم: سهلة الهضم ويمكن أن تُغلف المعدة لتخفيف تهيج الحمض.

عادات غذائية للتحكم في الارتجاع

لا يقتصر التحكم في الارتجاع المريئي على نوعية الطعام فقط، بل يشمل أيضًا عادات الأكل:

تناول وجبات أصغر: تقليل كمية الطعام في المعدة يُقلل من احتمالية الارتجاع المؤلم.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل: الجلوس أو الوقوف أو المشي بعد الوجبة يُساعد على بقاء محتويات المعدة في مكانها بفضل الجاذبية.

من المهم الاحتفاظ بمفكرة طعام لتتبع الأطعمة التي تُسبب لك الارتجاع، فما يُحفز الارتجاع لدى شخص قد لا يكون كذلك للآخر. من خلال ربط أعراض حرقة المعدة بما يتم تناوله، يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على راحة المعدة.

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