احتفال ضخم لتوتنهام مع الجماهير بعد التتويج بالدوري الأوروبي (صور)

احتفل لاعبو توتنهام الإنجليزي بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي رفقة جماهير الفريق في شوارع العاصمة البريطانية لندن بعد التتويج باللقب الأربعاء الماضي.

وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في النهائي ليرفع رصيده من ألقاب الدوري الأوروبي إلى 3 ألقاب، بعد الفوز بكأس النسخة الحالية من البطولة 2024/2025.

وحصد توتنهام كأس الدوري الأوروبي في 3 مواسم وهي، 1972 و1984 و2025.

وتوج توتنهام الإنجليزي بكأس الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

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