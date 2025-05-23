اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات السبت في الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل ".. وجاءت على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي ضد المصري

مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

مباراة سيراميكا ضد حرس الحدود

مباراة إنبي ضد زد

مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري

مباراة طلائع الجيش ضد غزل المحلة

مباراة بتروجيت ضد الزمالك

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة الثامنة من مجموعة المنافسة على اللقب بمشاركة 9 فرق.

ويتصدر الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.

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