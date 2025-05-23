وزير الصناعة: فرص استثمارية واعدة بمنطقة" وادي سريرية الصناعية" بالمنيا

أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل أن منطقة وادي سريرية فى محافظة المنيا، تُعد وجهة واعدة استثماريًا نظرًا لما تتمتع به من فرص كبيرة لإقامة صناعات في مجالات متعددة، مثل كربونات الكالسيوم، والرخام، وذلك للاستفادة بما تزخر به المنطقة من خامات محجريه، أهمها الحجر الجيري، والذي يصنف فيها كواحد من أعلى الخامات جودة على مستوى العالم، بنسبة عالية من كربونات الكالسيوم واقامة الصناعات المستغلة منه مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل فضلا عن مواد البناء كالأسمنت بأنواعه والسيراميك والزجاج

واشار إلى وجود خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة وادي سريرية الصناعية؛ تمهيدًا لاستقبالها العديد من المشروعات الصناعية الواعدة.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل خلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا يرافقه اللواء/ عماد كدواني محافظ المنيا بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية ومنطقة المطاهرة الصناعية، لبحث سُبل رفع كفاءتهما، والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المنطقتين لدعم الاستثمار الصناعي بها، تمهيدًا لتحويل وادي سريرية والمطاهرة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية الجاذبة للاستثمار في جنوب مصر

وقد شارك في الجولة التفقدية الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، والمهندس/ تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي كافة الأجهزة التنفيذية.

ويأتى هذا في إطار سلسلة من الجولات الميدانية بمحافظات الصعيد لدعم الاستثمار الصناعي بها، وخلق محاور تنموية جديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الطموحة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل

حيث بدأت الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية بمحافظة المنيا، والتي تمتد على مساحة 90 مليون م² تحت ولاية وزارة الصناعة، والمخصصة لاقامة أنشطة كيماوية ومواد بناء وغزل ونسيج، وتأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الصناعة لبدء تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بشكل كامل، تمهيدًا لتحقيق أهدافها التنموية وخاصة في صعيد مصر.

إنشاء إحدى المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة بوادي سريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون م²

وتأتي الزيارة في إطار تحركات وزارة الصناعة لإنشاء احدى المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة بوادي سريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون م² بنظام المطور الصناعي، ومرجح ان تصل تكلفتها الاستثمارية الإنشائية إلى 12 مليار جنيه

ومن المتوقع ان يوفر 250 ألف فرصة عمل تقريبا، ما يعكس مردودًا اقتصاديًا ضخمًا للمشروعات الصناعية التي تعتمد عليها الدولة المصرية حاليا في النهضة الاقتصادية تنفيذا لرؤية مصر 2030.

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