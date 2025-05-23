على متن العبارة "آيلة"، الفوج السادس من الحجاج يغادر ميناء نويبع البحري

غادر صباح اليوم الجمعة الفوج السادس من الحجاج المصريين عبر ميناء نويبع البحري، ضمن الجسر البحري المخصص لنقل الحجاج برًا إلى الأراضي المقدسة.

استمرار مغادرة أفواج الحج البري من ميناء نويبع، الفوج السادس يغادر على متن العبارة "آيلة"

وضم الفوج ٤٧ حاجًا على متن باص واحد، استقلوا العبارة "آيلة" في أجواء تنظيمية آمنة وسلسة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الذي شدّد على استمرار رفع درجات الاستعداد بالميناء، وضمان أعلى مستوى من التنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن خلال رحلتهم.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحجاج المغادرين حتى اليوم إلى 2084 حاجًا عبر 48 باصًا، في إطار خطة تشغيل دقيقة وضعتها الهيئة لضمان انسيابية الرحلات وتقديم خدمات متميزة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

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