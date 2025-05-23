الخارجية الإيرانية تصف جولة المفاوضات مع واشنطن بالأكثر مهنية

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إن جولة المفاوضات النووية في روما اليوم الجمعة كانت الأكثر مهنية وأوضحنا فيها مواقفنا وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الطرف الأمريكي بشأنها.

وتابع: من المقرر أن نبحث مع الجانب الأمريكي الأفكار التي طرحها وزير خارجية عمان دون تعهدات مسبقة.

ومن جانبه، قال بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اختتمنا الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم تحقيق بعض التقدم وإن لم يكن حاسما، مضيفًا: نأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل لاتفاق مستدام.

وتابع وزير الخارجية العماني: حققنا بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإن لم يكن حاسما.

وكان توجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روما، اليوم الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي، وستكون هذه هي الجولة الخامسة من المحادثات.

مفاوضات على برميل بارود

ويتوقف العالم من كثب هذه الجولة خاصة أن المنطقة على برميل بارود على وشك الانفجار، مع تزايد المؤشرات على أن إسرائيل لا تنتظر طويلًا قبل أن تنفذ تهديداتها بضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية حال فشل المفاوضات.

وبينما تؤكد طهران جهوزيتها، يلوح الحرس الثوري بـ"رد مدمر"، وتغوص التصريحات في نبرة التحدي والاستعداد.

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