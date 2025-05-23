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قبل مواجهة الغد بنهائي دوري الأبطال، صن داونز يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية

بيراميدز وصن داونز،
بيراميدز وصن داونز، فيتو

يشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة مرتقبة غدا السبت بين فريقي صن داونز وبيراميدز في بريتوريا بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القيمة التسويقية لفريق صن داونز وبيراميدز 

ويتفوق فريق صن داونز على نظيره بيراميدز من حيث القيمة السوقية بحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت. 

وتبلغ القيمة السوقية لـ فريق صن داونز الجنوب أفريقي 35.48 مليون يورو في حين تبلغ القيمة التسويقية لـ فريق بيراميدز 19.98 مليون يورو.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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