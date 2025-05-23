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أخبار مصر

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي غدًا السبت الموافق 24 مايو 2025 
لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع:-
8 رحلات القاهرة - جدة  
10 رحلات القاهرة - المدينة المنورة  
2 رحلة أسوان - جدة
1 رحلة باماكو - المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - الطائف.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والسياحة وقرعة الغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية وتضامن أسوان والمنيا والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والمؤسسة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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