الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شركة قويدر للأثاث بأكتوبر

إخماد حريق
إخماد حريق

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شركة قويدر للأثاث فى مدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شركة قويدر للأثاث بأكتوبر

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة ومعرض قويدر للأثاث بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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