البحث العلمي تعلن عن منح للباحثين والطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن منح للباحثين والطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، من معهد سوبولو نومبر للتكنولوجيا (ITS) في سورابايا بإندونيسيا، ويمكن للطلاب التقدم لمنحة التميز العالمية 2025

وهي منحة دراسات عليا ممولة بالكامل للحصول على درجة الدكتوراه في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والحقول ذات الصلة. تشمل المنحة:

* إعفاء كامل من الرسوم الدراسية.

* بدل معيشة شهري قدره 5 ملايين روبية إندونيسية.

* تمويل بحثي سنوي بقيمة 50 مليون روبية إندونيسية بدءًا من السنة الثانية.

شروط التقديم

* ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا بحلول 31 يوليو 2025.

* حصول المتقدم على معدل تراكمي لا يقل عن 3.25 من 4.00.

* تقديم شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL ITP 530، أو TOEFL IBT 71، أو IELTS 6.0، أو TOEIC 640) صالحة خلال العامين الماضيين.

* جواز سفر ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2026 على الأقل.

* خطابي توصية أكاديميين من الجامعة السابقة.

* نسخ مصدقة من شهادة الماجستير وكشف الدرجات باللغة الإنجليزية.

رابط ومواعيد التقديم

بشأن آخر موعد للتقديم 31 مايو 2025 وسيكون التقديم هنا

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن منح جامعة COMSATS إسلام آباد، مركز التميز التابع للجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة في الجنوب (COMSATS)، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية لبرامج الماجستير والدكتوراه لفصل خريف 2025. تشمل التخصصات المتاحة:

* علوم الحاسوب

* الهندسة الكهربائية

* الأرصاد الجوية

* علوم الأرض

* العلوم البيئية

* علوم البيانات

* الرياضيات

* الفيزياء

* الكيمياء

* العلاقات الدولية

* الذكاء الاصطناعي

* الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية

* علوم الإدارة

* إدارة المشاريع

* العلوم البيولوجية

* دراسات التنمية

* هندسة البرمجيات

* الهندسة الكيميائية

**تغطية المنحة:**

* إعفاء من رسوم القبول والتسجيل.

* إعفاء من رسوم المختبرات.

* إعفاء من الرسوم الدراسية.

* يتحمل الطالب نفقات المعيشة والسفر.

آخر موعد للتقديم:** 30 يونيو 2025

للتقديم من خلال الرابط التالي هنا

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