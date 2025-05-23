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رياضة

حسين ياسر المحمدي يجتاز رخصة البرو الآسيوية وينضم لتدريب الأهلي القطري

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي

اجتاز حسين ياسر المحمدي، اللاعب القطري صاحب الأصول المصرية علي رخصة التدريب البرو الآسيوية من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وحرص الاتحاد القطري لكرة القدم على الاحتفال بتخرج عدد من نجوم كرة القدم الدارسين للحصول علي الرخصة البرو الآسيوية في تدريب كرة القدم، وكان أبرز المشاركين في الدراسة حسين ياسر محمدي سفير الكرة القطرية في الملاعب العالمية، وأبرز نجومها ، والذي لعب لصفوف الأهلي والزمالك المصري ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الانجليزي.

جهاز الزمالك 

حسين ياسر المحمدي تواجد في الجهاز الفني لفريق الزمالك الأول وكان له نجاح كبير علي مستوي الناشئين في القلعة البيضاء.

حسين ياسر المحمدي تم ترشيحه خلال فعاليات الدورة التدريبية البرو الآسيوية من قبل عارف عبدالرحمن المدير التنفيذي للنادي الأهلي القطري لصلاح الملا رئيس النادي الأهلي القطري وعبدالله جاسم نائب الرئيس وأحد رموز الكرة القطريه ليتولي منصب مدير تطوير الفئات السنية للبراعم والناشئين ويعاون الكابتن تركي اليزيدي رئيس قطاع الناشئين الذي تولي المنصب هذا العام واستطاع قيادة البراعم لتحقيق المركز الأول للبراعم والدرع العام وكان احد اكثر المتحمسين لوجود حسين ياسر محمدي في هذا المنصب.

وأكد حسين ياسر محمدي أن طموحاته التدريبية كبيرة وأنه مثلما كان سفيرا لقطر كلاعب في الدوريات العالمية سيكون أيضا سفيرا كمدرب خاصة بعد الثقة الكبيرة التي حصل عليها من الكابتن فهد ثاني الزراع مدير لجنة التطوير بالاتحاد القطري للمدربين والذي يسعى لتطوير المدربين في اكتساب وتعلم طرق التدريب الحديثة والذي كان احد  اكبر الداعمين له في مجال التدريب.

يذكر أن حسين ياسر المحمدي يسير على خطى والده ياسر المحمدي نجم اسكو ومنتخب مصر الذي خطف الأضواء كلاعب ومدرب وهو أكبر داعم له وهو الذي قام بتشجيعه لخوض مجال التدريب. 

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