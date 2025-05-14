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رياضة

تفاصيل حسم عودة حمدي فتحي للأهلي والصفقة التبادلية مع الوكرة القطري

حمدي فتحي،فيتو
حمدي فتحي،فيتو

يستعد مسؤولو النادي الأهلي إلى عقد جلسة مع مجلس إدارة نادي الوكرة، لحسم عودة حمدي فتحي نجم الفريق السابق ولاعب الفريق القطري.

وتفكر إدارة النادي الاهلي في صفقة تبادلية لعودة حمدي فتحي إلى الأهلي مقابل انضمام المالي أليو ديانج  المعار إلى الخلود السعودي، وذلك في ظل اكتمال قائمة الأجانب داخل صفوف الفريق.

في المقابل يرغب حمدي فتحي  في العودة للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتجه النادي الأهلي نحو بيع أليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمقابل مادي لا يقل عن 4 ملايين دولار، مع العمل على عودة حمدي فتحي بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الوكرة القطري مع حمدي فتحي، قادمًا من الأهلي في شهر يوليو 2023، بعقد ممتد حتى 4 مواسم.

وفي حالة عدم حاجة الوكرة  لمركز أليو ديانج تفكر إدارة الاهلي جديا في بيع حسين الشحات للفريق القطري خاصة وأن لاعب الأهلي ليس لديه أي مانع في حالة موافقة مسؤلي الوكرة على ذلك.

ومن المؤكد أن الجلسة التي ستعقد خلال أيام سيتم حسم فيها كافة الأمور بين الأهلي والوكرة.

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