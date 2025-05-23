40 صورة ترصد رفع 530 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة في حملة نظافة بالمنصورة

شهدت شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت من رفع 530 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ حملة نظافة بالمنطقة المركزية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ حملة نظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع مخلفات بلدية وتراكمات وتجمعات، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، ومنظومة العمل اليومية بنطاق المحافظة، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه إلى جانب حملات النظافة اليومية وفقا لخطة عمل منظومة النظافة، استمرار حملات النظافة بكافة المناطق التي تحتاج لإطلاق حملات فيها، حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير، ورفع جميع تجمعات القمامة بنطاق المدن والمراكز والقرى، وأوضح أن هذه الحملات تأتي إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية التي تضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع.

رفع 530 طن مخلفات ونقلهم إلى مصنع التدوير بسندوب

من جهته، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وتم رفع 530 طن، ونقلهم إلى مصنع التدوير بسندوب، كما تم تقليم الأشجار، وري الحدائق والجزر الوسطى، ورفع كفاءة النظافة العامة بشارع الجيش، وقناة السويس، وشارع الجمهورية، وعدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا.

هذا إلى جانب ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالمدينة، وزراعة وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى بعدد من الشوارع، وكنس الأتربة من الشوارع بالاستعانة بعدد 4 شركات للنظافة، لكنس الشوارع وجمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والمشاية والجمهورية وقناة السويس، وصلاح سالم، والنوادي، لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع.

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