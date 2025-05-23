ضبط مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له سالى أنور والدكتورة أمانى الجزار وباكينام مصطفى و فاطمة ابراهيم بحملات على نطاق المحافظة.

والتى أسفرت عن تحرير محضر تجميع لمحطة خدمة وتموين سيارات بكمية ٥٧٠ لتر سولار وكمية ١٩٦٠ لتر بنزين

وتحرير محضر تجميع مواد بترولية لمحطة خدمة وتموين سيارات بكمية وقدرها ٩٥٢٦ لتر سولار وكمية وقدرها ١١٩٦ لتر بنزين ٩٥ وتم التحفظ على الكميات

وتحرير محضر تصرف فى مواد بترولية كميه وقدرها ٢٥٥ لتر سولار للتعبئة بجراكن وتم التحفظ على الكميات، وتحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لمستودع بوتاجاز، وتحرير محضر غش تجاري لإنتاج صابون غير مطابق للمواصفات

كما تم تحرير محضر أعلاف مجهولة المصدر عدد ٥٠ شيكارة أعلاف بكمية وقدرها ١٢٥٠ كجم، وتحرير محضر حيازة اسطوانات مدعومة من قبل الدولة بدون تصريح من الجهات المختصة بعدد ٥ أسطوانات تجارية سعة الاسطوانة ٢٥كجم، وتحرير عدد ٥ محاضر تقليد علامات تجارية مسجلة ولها حق الحماية القانونية لاسم مطاعم شهيرة

تحرير محضر تقليد علامة تجارية مسجلة ولها حق الحماية القانونية لمنتج دهانات شهير، وتحرير محضر تقليد واستخدام علامة تجارية مسجلة لمنتج غذائي شهير، وتحرير محضر تقليد واستخدام علامة تجارية مسجلة لمنتج منظفات شهير



و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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