السبت 17 مايو 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل حلويات في السيدة زينب

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل حلويات في منطقة السيدة زينب، دون وقوع أى إصابات. 

 

حريق محل حلويات بالسيدة زينب

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل حلويات بشارع الفلكي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق. 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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