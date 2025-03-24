منتخب إنجلترا يضرب لاتفيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

انتهت مباراة منتخب إنجلترا أمام ضيفه منتخب لاتفيا بنتيجة 0/3 للإنجليز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل ريس جيمس هدف منتخب إنجلترا الأول في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل هاري كين وإيز هدفين في الدقيقتين 68 و75.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد لاتفيا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سكيلي، جويهي، كونسا، جيمس.

خط الوسط: روجرز، رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، جارود بوين.

وسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق انتصاره الثاني تواليًا في تصفيات كأس العالم، وهو ما تحقق، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على ألبانيا بهدفين نظيفين.

ويحتل منتخب إنجلترا حاليًا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتقدم بفارق 3 نقاط عن منتخب لاتفيا.

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