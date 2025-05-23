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رياضة

الظهور الأخير، تدريبات ريال مدريد بعد إعلان رحيل أنشيلوتي ومودريتش (فيديو)

كارلو أنشيلوتي،فيتو
كارلو أنشيلوتي،فيتو

يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدريبه الأخير مع ريال مدريد حاليا، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد  مساء غدٍ في ملعب "سانتياجو برنابيو" في الظهور الأخير للمدرب الإيطالي مع الفريق الملكي.

وشهد المران أيضا ظهور لوكا مودريتش نجم الفريق، والذي سيظهر لآخر مرة مع الريال بعدما أعلن رحيله عن الملكي. 

ويختتم نادي ريال مدريد مشواره في الليجا، عندما يستضيف ريال سوسيداد، غدا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

 

 

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد  

من المقرر أن  تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني غدا السبت 24 مايو 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت مصر والسعودية.

وأعرب النادي الإسباني عن تمنياته القلبية لأنشيلوتي وعائلته بمزيد من التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة من مسيرته.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الأول للميرنجي، بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأنشيلوتي، الذي وصفه بأحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية. 

وخلال فترتيه مع الفريق، قاد أنشيلوتي النادي الملكي في واحدة من أنجح الحقبات، محققًا 15 لقبًا على مدار ستة مواسم، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد.

من جانبه، صرّح رئيس النادي فلورنتينو بيريز قائلًا: "كارلو أنشيلوتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد. نحن فخورون بما قدمه من نجاحات وبقيمه التي تمثل روح النادي الملكي".

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