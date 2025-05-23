بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)

استضاف مسجد الشهداء بقرية ميت علي، التابعة لإدارة أوقاف شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم لقاء الجمعة للأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ خالد خضر، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني، ومتابعة الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بـ الدقهلية.

وشهد اللقاء حضورًا لافتًا من الأطفال وأولياء أمورهم، حيث امتلأت جنبات المسجد بالصغار الذين شاركوا في فعاليات تربوية ودينية هدفت إلى غرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وأوضح الدكتور محمد عوض حسانين أن "لقاء الجمعة للأطفال" يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى حماية النشء من الفكر المتطرف والأفكار الهدامة، من خلال تقديم محتوى ديني وتربوي وسطي يسهم في تنمية وعيهم الديني والأخلاقي والوطني بشكل متوازن ومستقيم.

وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، مثل التسامح، والصدق، والانتماء، وحب الوطن، بما يتوافق مع تعاليم الدين الحنيف وروح العصر.

وقد تخلل اللقاء توزيع البالونات على الأطفال، ما أضفى أجواء من الفرحة والسرور داخل المسجد، في مشهد عكس نجاح الفعالية في الجمع بين التعليم والتربية والبهجة، وخلق رابطة محبة بين الطفل والمسجد.

ومن المقرر استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري في مختلف مساجد المحافظة، ضمن خطة توعوية متكاملة أعدتها وزارة الأوقاف لتنشئة جيل واعٍ ومحصن ضد التطرف، وقادر على الإسهام في بناء وطنه.

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