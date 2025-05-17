السبت 17 مايو 2025
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رياضة

أنشيلوتي يوجه رسالة لبرشلونة بعد حسم لقب الدوري الإسباني

انشيلوتي
انشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني  الموسم الجاري.

تعليق أنشيلوتي على فوز برشلونة بالليجا

وقال أنشيلوتي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريال وإشبيلية، غدا الأحد، في الليجا: "برشلونة قدم أداءً رائعًا ويجب تهنئته لأنه كان الأكثر ثباتًا في الدوري ولعب كرة قدم جميلة جدًا، نعم استحقوا الفوز بهذا اللقب، لكن العام المقبل سيكون قصة مختلفة".

وعن مواجهة إشبيلية قال: "نعرف المعاناة في ملعبهم، نريد أن ننهي موسمنا بصورة جيدة، ظهرنا بمستويات جيدة ضد مايوركا، وعلينا تكرار الأمر في لقاء الغد".
 

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن تعاقد ريال مدريد مع دين هويسنكيث قائلا: "هو لاعب شاب لديه إمكانيات رائعة، صفقة جيدة للغاية، أنا متحمس بشدة لكل الصفقات التي يبرمها النادي، لأن ريال مدريد يريد دائمًا أن يكون في أفضل حالاته".

وعن كيفية قضاء أيامه الأخيرة مدربًا لريال مدريد قبل الرحيل لقيادة منتخب البرازيل،  قال: "أستمتع، ربما كنت أريد الاستمتاع بشكل مختلف، مثلًا بالقتال على لقب الدوري حتى آخر جولة، لكن ذلك لم يحدث، سأستمتع حتى آخر يوم".

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