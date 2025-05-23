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دار مناسبات النور المحمدي بقنا تفتح أبوابها لاستقبال المعزين في شقيقة محمود الخطيب (فيديو وصور)

دار مناسبات النور
دار مناسبات النور المحمدي بقنا تفتح أبوابها

فتحت دار المناسبات النور المحمدي بقنا أبوابها، اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال المعزين في وفاة نادرة الخطيب، شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي من المقرر أن يتلقى العزاء في شقيقته الراحلة خلال الساعات المقبلة.

 

وكانت نادرة الخطيب قد وافتها المنية عصر أمس بمستشفى قنا العام، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. وتمت مراسم تشييع الجنازة من مسجد الوحدة العربية، حيث أُقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد من أبنائها وأحفادها، وسط غياب ملحوظ للكابتن الخطيب وأشقاء الفقيدة.

ومن المتوقع أن يشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، وممثلين عن مجلس إدارة النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء في الفقيدة.

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